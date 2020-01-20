Из-за плохого технического состояния 20 из 35 профильных заводов не могут производить спирт, - Минэкономики

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства, 20 января прошло ежемесячное совещание Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины с руководителями спиртовых заводов, во время которого участники сообщили о ходе выполнения мероприятий для дальнейшей передачи предприятий в Фонд госимущества и приватизации.

Во время совещания замглавы ведомства Тарас Высоцкий напомнил о решении правительства, согласно которому 35 объектов, входящих в состав концерна "Укрспирт", должны быть переданы на приватизацию в Фонд госимущества. "У нас есть четкий план по подготовке предприятий к приватизации и мы будем встречаться каждый месяц с руководителями предприятий, чтобы проверять ход его выполнения. Сейчас руководители отчитывались о подготовке документации, необходимой для передачи от органа управления ФГИУ. Следующий шаг - подготовить новую редакцию уставов и завершить инвентаризацию", - рассказал замминистра. Во время совещания 20 предприятий отчитались о проведении инвентаризации, остальные 15 по объективным причинам нуждаются организации совместных с Министерством мероприятий для завершения инвентаризации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон об отмене госмонополии на производство спирта

По итогам совещания определено, что среди 35 предприятий концерна "Укрспирт" три осуществляют производство пищевого спирта, одно производит ликеро-водочную продукцию, еще четыре завода изготавливают спиртовую продукцию технического назначения. Семь заводов могут восстановить производство в течение месяца. Четыре предприятия находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и не способны осуществлять производственную деятельность, остальные 16 требуют существенной модернизации.