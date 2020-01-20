В здании ЦИК застрелился сотрудник Управления госохраны (обновлено)

Первым о том, что в здании ЦИК погиб человек, сообщило издание "Информатор", передает Цензор.НЕТ. По словам свидетелей, погибшему на вид 20-25 лет, он был одет в камуфляж.

Начальника Управления госохраны Сергей Рудь в комментарии УНИАН подтвердил факт гибели сотрудника.

"Проводятся следственные действия, вам все расскажут позже", - сказал он.

На уточняющий вопрос, соответствует ли действительности эта информация, Рудь сказал: "Есть 200-й, да".

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На место инцидента выехали сотрудники следственно-оперативной группы для выяснения всех обстоятельства произошедшего. Продолжаются первоочередные следственные действия. Производство открыто по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Позднее в ГБР сообщили, что расследуют обстоятельства гибели сотрудника Управления госохраны в помещении ЦИК. "По предварительной информации, около 18:20 20 января 2020 работник УГО выстрелил себе в голову из табельного оружия, а именно пистолета Макарова. От полученного ранения военнослужащий погиб на месте", — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.