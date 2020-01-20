Школа должна стать гендерно нейтральной, - Новосад

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я не знаю, когда она такой станет. Но я точно буду делать все возможное, чтобы она такой стала, потому что я считаю, что школа должна строиться на равенстве возможностей и на обучении учащихся этой ценности. Бесспорно, что в школах не должно быть места каким-то архаичным стереотипам и представлениям, которые там присутствовали в предыдущем веке, но до сих пор фигурируют в нашем обществе", - отметила она.

По мнению министра, в последние несколько лет был заложен правильный механизм, а именно Антидискриминационная экспертиза учебников.

"Я однозначно буду ее поддерживать. Свою работу я начала с противостояния в ситуации с курсом "Основы семьи". Безусловно, вывод должны давать эксперты, но я тоже умею читать и не хочу, чтобы в школах детям навешивали такие догмы. Но для этого нужна профессиональная Антидискриминационная экспертиза. В свою очередь я хочу ее перенести не только на учебники, для которых она применяется, но и на другие пособия и учебные материалы, на которые министерство дает гриф", - отметила Новосад.

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