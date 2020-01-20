Пассажиры избили проводника из-за просьбы не курить в тамбуре

Инцидент произошел в ночь на 20 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Проводнику поезда № 43 Киев - Ивано-Франковск нанесли телесные повреждения четверо пассажиров. Они курили в тамбуре вагона, поэтому проводник сделал им по этому поводу замечания. В результате 50-летний железнодорожник получил ушибы лица", — сказано в сообщении.

Начальник поезда вызвал полицию на вокзал во Львов. Хулиганов сняли с поезда и задержали.

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"Укрзализныця напоминает пассажирам о запрете курения табачных изделий в общественных местах, в том числе в вагонах поездов, - об этом говорится в статье 13 Закона Украины от 11.06.2009 № 2899-15 "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения"", — добавили в пресс-службе.