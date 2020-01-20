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20.01.20 22:02

"Мы осознаем и сожалеем", - правительство Великобритании о появлении трезубца в полицейском учебнике о радикалах

Пресс-секретарь правительства Великой Британии выступил с официальным заявлением по поводу того, что украинский трезубец оказался в учебнике для полицейских о радикальных организациях.

"Мы осознаем и сожалеем", - правительство Великобритании о появлении трезубца в полицейском учебнике о радикалах

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщает посольство Великобритании в Киеве.

В сообщении отмечается: "Мы осознаем и сожалеем из-за оскорбления, нанесенного появлением украинского Трезубца в "наглядном" учебнике британской полиции. Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко обозначено, что много символов, приведенных в нем, не представляют интереса в борьбе с терроризмом. 

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Британская власть глубоко уважает символы официальные символы украинской государственности, в частности Государственный Флаг, Герб и Гимн. Мы признаем, что Трезубец, как главный элемент Государственного Герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное изначение для народа Украины. 

Великобритания остается на позициях полной поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Надеемся на углубление наших двусторонних отношений в будущем". 

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