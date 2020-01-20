Рассчитываем, что из Киева в Одессу поезд будет идти 1,5 часа вместо нынешних 7-8, - Криклий

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры, 20 января в присутствии главы ведомства Владислава Криклия между АО "Украинская железная дорога" и китайской компанией CRCC был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Документ подписали председатель правления АО "Украинская железная дорога" Евгений Кравцов, член правления Ремигиуш Пашкевич и заместитель генерального директора CRCC Ванг Хонгвей. На мероприятии также присутствовали первый заместитель Министра инфраструктуры Украины Дмитрий Абрамович, директор по стратегическому развитию АО "Украинская железная дорога" Антон Саболевський, советник секретаря Национального инвестиционного совета при президенте Украины Андрей Какуша, генеральный директор компании по осуществлению международной деятельности CRCC Ли Цзюнцянь.

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Владислав Криклий отметил, что подписание Меморандума является важным этапом сотрудничества для развития железнодорожного сообщения в направлении Украины - КНР, привлечения китайских партнеров для модернизации украинской железной дороги и реализации транзитного потенциала Украинского государства в сочетании ЕС - КНР. "Мы рады приветствовать начало сотрудничества крупнейших государственных железнодорожных компаний Украины и Китая. Тот факт, что китайская корпорация решила открыть в Украине представительство и подписать меморандум о стратегическом сотрудничестве свидетельствует о том, что экономическая ситуация в Украине меняется, улучшается инвестиционный климат и крупнейшие иностранные технологические и производственные гиганты заинтересованы работать на украинском рынке. Мы рассчитываем перезапустить и активизировать участие Украины в проектах "Один пояс - один путь", что позволит в полной мере реализовать транзитный потенциал Украины в континентальном грузовом товарном обороте. Мы хотим найти такую ​​форму и формулу участия Украины в этом многостороннем проекте, чтобы модель win-win, то есть взаимный выигрыш сторон, был максимально реализован", - заявил Владислав Криклий.

Министр инфраструктуры подчеркнул, что на выполнение задач, определенных Указом президента Украины от 8 ноября 2019 года "О неотложных мерах по проведению реформы и укрепления государства", Мининфраструктуры принимает все необходимые меры для создания условий функционирования конкурентного рынка железнодорожных перевозок в Украине, улучшение качества и доступности услуг перевозок железнодорожным транспортом.

"Мы рассчитываем, что сотрудничество между Укрзализныцей и CRCC позволит значительно улучшить состояние транспортной инфраструктуры. Стремимся привлечь прямые структурные инвестиции в создание комплекса высокоскоростного железнодорожного сообщения не только между городами-миллионниками в Украине, но и в рамках европейской интеграции и выполнения Соглашения об ассоциации в буквальном смысле привести Украину в Европу, когда добраться по железной дороге в Варшаву, Будапешт и Бухарест можно будет не более чем за три часа, а из Киева в Одессу поезд будет идти 1,5 часа вместо нынешних 7-8", - отметил Владислав Криклий.

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