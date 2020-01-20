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20.01.20 22:54

Экс-адвокат Януковича Бабиков стал первым замглавы ГБР

Бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующая информация появилась на официальном сайте ГБР.

Еще днем ​​20 января  в разделе руководство была информация только о временном исполняющая обязанности директора Бюро Ирине Венедиктовой.

Однако, в своем видеообращении она сообщила, что комиссия по отбору завершила работу, кандидаты на должности заместителей прошли проверку, а приказы об их назначении подписаны.

Имен она не назвала, но вечером на сайте появились Александр Бабиков, который стал первым заместителем директора ГБР, а также Александр Соколов - заместитель главы ведомства.

Экс-адвокат Януковича Бабиков стал первым замглавы ГБР 01

Информация о возможном назначении Бабикова появлялась ранее. Так общественная организация "Семьи Героев Небесной сотни" выступила против назначения Бабикова из-за конфликта интересов.

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В то же время в своем обращении Венедиктова заверила, что никакого конфликта интересов не будет, а критика назначения Бабикова является "манипуляцией".

"Об манипуляций" заместитель председателя ГБР, адвокат Януковича будет расследовать дела Майдана "- я неоднократно подчеркивала и повторяю еще раз, чтобы сообщество было уверено в беспристрастности: подразделение по делам Майдана подчинен исключительно директору ГБР, обязанности которого сегодня выполняю я. Приняты все предусмотренные законом меры, направленные на недопущение конфликта интересов ", - сказала она.

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