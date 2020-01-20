В Польше создают кризисный штаб для реагирования на псевдоисторические заявления Путина

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на польское радио Rmf24.pl.

Кризисный штаб создается накануне выступления президента РФ Путина 23 января в Иерусалиме во время празднования 75-летия освобождения гитлеровского концлагеря Аушвиц.

"В канцелярии президента будет создан штаб, состоящий из экспертов по вопросам массовой коммуникации и историков. Их задачей будет выявление по горячим следам лжи Владимира Путина", - отмечает радио.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Нет будущего без исторической правды", - Моравецкий пообещал бороться за историческую память после заявлений Путина

Как добавляется, по этому поводу Дуда также даст интервью нескольким польским СМИ.

Кроме того, в израильской и американской прессе появится серия платных статей, которые должны показать польскую версию исторических событий.

Как отмечает издание, Москва знает о планах Варшавы, а поэтому нельзя исключить, что она попытается им противодействовать.

Также на Цензор.НЕТ: Польский Сейм уравнял ответственность СССР и Германии за начало Второй мировой войны

Как сообщалось, президент РФ Путин на пресс-конференции 19 декабря, а впоследствии, 24 декабря, на коллегии минобороны заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а просто ввел туда свои войска, поскольку власть уже не контролировала ситуацию. Российский лидер также утверждал, что Польша раньше сама была агрессором, захватив осенью 1938 года часть Чехословакии. Кроме того, Путин заявлял, что поводом к началу Второй мировой войны был не пакт Молотова-Риббентропа, а Мюнхенское соглашение 1938 года. Последнего довоенного посла Польши в Германии Юзефа Липского он назвал "сволочью и антисемитской свиньей".

МИД Польши выразило протест по поводу заявлений Путина и его попыток переписать историю и оправдать сталинский тоталитаризм. Впоследствии в министерство был вызван посол РФ, ему был выражен протест по поводу этих заявлений.

Читайте также: Польша адекватно отреагировала на провокационные заявления Путина, - Дуда