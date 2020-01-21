Проект закона о дезинформации требует проведения краш-теста, - Бородянский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью "Детектор медиа".

"Этот законпроект требует краш-тест ... И я бы хотел, чтобы адвокаты, юристы вместе со StopFake, с вами (журналистами - ред.), с другими организациями, которые занимаются исследованием дезинформации, и провели эту систему через краш-тест" , отметил министр.

Бородянский отметил, что законопроект разрабатывали в течение двух месяцев интенсивной ежедневной работы профессиональных юристов. "Сейчас посмотрим, как этот законопроект будет улучшаться", - подчеркнул он.

По словам министра, в законопроекти много предохранителей, чтобы защитить профессионального журналиста, если он честно выполняет свои обязанности.

Напомним, на 28 января назначено следующий этап публичного обсуждения законопроекту о дезинформации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о дезинформации будет представлен в начале января, - Бородянский