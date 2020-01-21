Поездки на форум в Давос депутатам оплачиваться из госбюджета не будут, - Разумков

На этом акцентировал Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 20 января в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Нет, они не едут (на форум за государственные средства, - ред.). Я как Председатель Верховной Рады не направлял. Больше скажу, я довольно тщательно просматриваю документы по командировкам тех или иных, в первом очередь я смотрю, когда (чтобы это не была сессия), куда и за счет чего. От Верховной Рады стараемся отправлять в командировку очень осторожно, исключительно НАТО, ПАСЕ. и все командировки происходят на 99% не за счет Государственного бюджета Украины. Так же и посещение Давоса народными депутатами не будет стоить гражданам нашего государства ни гривны", - пояснил Разумов.

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Как сообщал Укринформ, 28 народных депутатов подтвердили свое участие в 50-м Всемирном экономическом форуме, который стартует 21 января во швейцарском городе Давосе и продлится до 24 января.

В Офисе Президента Украины 20 января подтвердили информацию о том, что глава государства Владимир Зеленский 22 января с рабочим визитом в Швейцарию, где примет участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума.

Главная тема нынешнего форума - формирование капитализма для всех заинтересованных сторон.

Программа ежегодного совещания определяет приоритетность нескольких направлений: "как сохранить планету", "общество и будущее труда", "технологии на благо", "справедливые экономики" и "здоровое будущее".

Впервые за полувековую историю экономического форума в Давосе определено, что пять крупнейших мировых рисков являются экологичными. Речь идет о климатических катастрофы, потери биоразнообразия и разрушения наземных и водных экосистем.