Boeing МАУ сбили две ракеты малой дальности, - второй отчет властей Ирана

Об этом говорится во втором предварительном отчете о расследовании Организации гражданской авиации Ирана, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Bloomberg.

Согласно сообщению, ракеты Tor-M1 были выпущены с севера по авиалайнеру Boeing 737-800, направляющемуся в Киев.

В отчете также сказано:

* Самолет вылетел из Тегерана в 6:12 утра по местному времени и потерял связь с авиадиспетчером на высоте 8 100 футов.

* Самолет исчезли с экранов вторичного наблюдения в 6:15 и с первичного наблюдения в 6:18.

* Извлеченные бортовой самописец и диктофон кабины являются "одним из самых передовых в своем роде оборудованием в мире", а у Ирана нет средств для их декодирования.

*Французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались отправить в Иран необходимое оборудование для расшифровки черных ящиков.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.