Я категорически против, - Арахамия о назначении экс-адвоката Януковича Бабикова первым замглавы ГБР

Об этом заявил Арахамия в эфире "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Если спрашиваете мою личную позицию, я категорически против (назначения Бабикова. - Ред.)... Я буду категорически не поддерживать такое решение", - заявил он.

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По словам главы фракции "Слуги народа", общую позицию фракции будет озвучено после заседания, так как сейчас все депутаты работают на округах.

Также он добавил, что услышал об этом назначении впервые во время эфира.

Напомним, заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов. Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex и защищал беглого Виктора Януковича.