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21.01.20 07:34

Предпосылок для роспуска Рады нет, - Разумков

На сегодняшний день законных оснований для досрочных выборов парламента в этом году нет.

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Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в программе "Свобода Слова" на телеканале "ICTV", комментируя слова председателя ВРУ предыдущего созыва Андрея Парубия относительно обсуждения в правящей партии возможности досрочных выборов парламента уже в этом году, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Разумков сказал: "С точки зрения закона, насколько я помню, это не возможно, потому что у парламента есть иммунитет на год. Мы видим сегодня и коалицию - монокоалицию, монобольшинство - ну не принципиально, которое принимает законы и которое работает достаточно эффективно".

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Он отметил, что "в целом парламент работает достаточно эффективно". По его словам, очень много законопроектов стали законами благодаря поддержке различных политических партий и депутатским группам.

"Лично я, например, сегодня не вижу предпосылок для роспуска парламента ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения эффективности работы", - отметил Разумков.

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