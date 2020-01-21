"Это недопустимо в цивилизованном мире", - Дещица об уничтожении вандалами плиты на могиле воинов УПА в Польше

Об этом в комментарии Укринформу сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.

"Прежде всего, мы проверяем информацию, которая появилась в прессе, и которая отражена в заявлении Объединения украинцев в ​​Польше. Мы привлекли к этому генконсульство Украины в Люблине, на территории консульского округа которого находится могила на горе Монастырь. Мы попросили, чтобы генконсульство обратилось в местные органы власти и проверило факт и обстоятельства этого происшествия ", - отметил Дещица.

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Он подчеркнул, что украинская сторона осуждает любой акт вандализма в отношении украинских мест памяти в Польше, польских - в Украине или любых других.

"Это недопустимо в цивилизованном мире. Особое внимание мы уделяем этому памятнику, поскольку он уже был осквернен ранее и имел статус легального мемориального места памяти в Польше ", - отметил украинский дипломат.

Посол обратил внимание, что о восстановлении мемориальной доски на горе Монастырь украинская сторона сейчас ведет переговоры с польской, и надеется, что двусторонние переговоры, которые являются результатом договоренностей на высшем уровне, будут результативными.

"Обращает внимание факт, что информация об этом появилась накануне визита Президента Украины в Польшу. Также уже есть определенные договоренности и наблюдается потепление между украинскими и польскими организациями, которые занимаются вопросами сохранения мест памяти на территории наших стран, в частности на уровне институтов национальной памяти обеих стран, между министерствами культуры ", - подчеркнул Дещица.

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Как отметил посол Украины в РП, посольство в оперативном порядке передало в МИД Польши информацию о ситуации, которая сложилась в Монастыре с мемориальной доской.

Как сообщалось, на горе Монастырь вблизи села Верхрата Подкарпатского воеводства Польши, недалеко от границы с Украиной, неизвестные вандалы несколько дней назад уничтожили мемориальную доску на могиле воинов УПА, которую до этого повредили в 2015 году. На горе Монастырь находится могила-курган 62 воинов УПА, два каменных креста 1940-х годов с вырезанными изображениями трезубца, а также современный памятник. Всего на протяжении 2014-2017 годов на юге Польши было уничтожено и осквернено восемь украинских мест памяти.