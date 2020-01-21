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21.01.20 10:21

Фигуранту дела Гандзюк Павловскому Печерский райсуд сегодня будет избирать меру пресечения

Печерский районный суд сегодня будет избирать меру пресечения Игоря Павловскому, который является фигурантом дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Фигуранту дела Гандзюк Павловскому Печерский райсуд сегодня будет избирать меру пресечения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице Facebook-сообщества "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?".

"Заседание по избранию Игорю Павловскому меры пресечения состоится в 12:00 в Печерском районном суде города Киева. Судья - Пидпалый", - говорится в сообщении.

"Надеемся, сегодня он и его адвокаты появятся на заседание. Приглашаем представителей СМИ и всех, кому небезразлично дело Кати, прийти на суд. Нам нужна ваша поддержка!" - отметили в сообществе.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, прокурорами Офиса Генерального прокурора во взаимодействии со следователями органов Службы безопасности Украины 20 января 2020 г. в городе Херсоне и других населенных пунктах области проводится спецоперация с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

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Фигуранту дела Гандзюк Павловскому Печерский райсуд сегодня будет избирать меру пресечения 01

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