"Киборга" Григорьева, застрелившего браконьера в целях самообороны, будут судить 22 января в Херсоне

Об этом сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"10 января во время планового патрулирования леса в Великокопанивском лесничестве Григорьева попыталась сбить машина с браконьерами, вывозившими лес. После трех предупредительных выстрелов для защиты своей жизни Виталий был вынужден применить оружие на поражение. В результате браконьер был убит. Завтра суд по мере пресечения и отстранению от должности", - написал журналист.

Подробно о том, кто такой Виталий Григорьев, читайте в статье на Цензор.НЕТ.

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