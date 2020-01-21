Расходы на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине в прошлом году сократились на 21,8% до 2,1 млрд грн, - Госстат

По данным статведомства, с начала 2019 года субсидии назначены 5 млн 487,9 тыс. семей, что составляет 125% общего количества обратившихся за ними и на 16,1% меньше показателя за 2018 год, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одно домохозяйство в декабре-2019 уменьшился на 10,4% по сравнению с декабрем-2018 и составил 638,7 грн.

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Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2018 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, составила 2,704 млрд 704,7 млн грн, что в 1,4 раза (или на 1,276 млрд грн) ниже показателя 2017 года. Показатели приведены без учета оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, отмечает Госстат.