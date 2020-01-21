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21.01.20 11:26

Вовк снова стал главой Окружного админсуда Киева

Новым председателем Окружного административного суда Киева стал Павел Вовк.

Вовк снова стал главой Окружного админсуда Киева

Об этом сообщает "Суд Инфо", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что голосование состоялось сегодня, 21 января. За Вовка было отдано 39 голосов.

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Напомним, глава ОАСК Вовк, а также судья Окружного админсуда Киева Игорь Погрибниченко и судья Суворовского районного суда Одессы Иван Шепитко, были подозреваемыми по делу о вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами. НАБУ опубликовало часть записей разговоров из кабинета Вовка.

Генпрокуратура подала в Высший совет правосудия ходатайство о временном отстранении Вовка, Погрибниченко и Шепитко от правосудия. Но ВСП отказал.

7 ноября прошлого года Шевченковский райсуд Киева отказал Генеральной прокуратуре в продлении сроков досудебного расследования по так называемым "пленкам Вовка".

В ноябре ГПУ завершила расследование.

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