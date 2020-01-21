Вовк снова стал главой Окружного админсуда Киева

Об этом сообщает "Суд Инфо", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что голосование состоялось сегодня, 21 января. За Вовка было отдано 39 голосов.

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Напомним, глава ОАСК Вовк, а также судья Окружного админсуда Киева Игорь Погрибниченко и судья Суворовского районного суда Одессы Иван Шепитко, были подозреваемыми по делу о вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами. НАБУ опубликовало часть записей разговоров из кабинета Вовка.

Генпрокуратура подала в Высший совет правосудия ходатайство о временном отстранении Вовка, Погрибниченко и Шепитко от правосудия. Но ВСП отказал.

7 ноября прошлого года Шевченковский райсуд Киева отказал Генеральной прокуратуре в продлении сроков досудебного расследования по так называемым "пленкам Вовка".

В ноябре ГПУ завершила расследование.