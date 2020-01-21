Чиновника Харьковского горсовета подозревают в растрате почти 1,9 млн грн, - Офис Генпрокурора

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, должностные лица горсовета заключили ряд договоров с обществом с ограниченной ответственностью о закупке работ, в частности по реконструкции одного из крупнейших мостов Харькова.

Во время проведения указанных ремонтных работ, а именно, снятия дорожного покрытия, руководитель одного из департаментов Харьковского городского совета, вероятно, совершил растрату коммунального имущества путем передачи подрядчику асфальта по заниженной цене.

Сумма материального ущерба, причиненного территориальной общине в результате указанных действий, составила почти 1,9 млн грн.

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