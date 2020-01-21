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21.01.20 11:33

Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкозаболеваний, - Минздрав

Для того, чтобы снизить этот показатель нужно сосредоточить свое внимание на ранней диагностике этого заболевания.

больница,пациент

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

"По темпам распространения онкологических заболеваний в Европе Украина занимает 2 место. Для того, чтобы снизить этот показатель нужно сосредоточить свое внимание на ранней диагностике. Именно поэтому, эндоскопические обследования стали приоритетными услугами в программе медицинских гарантий. На это предусмотрен 1 млрд грн", - говорится в сообщении.

В гарантированный пакет бесплатных обследований входит:
- маммография
- гистероскопия
- эзофагогастродуоденоскопия
- колоноскопия
- цистоскопия
- бронхоскопия.

Для того, чтобы пройти исследования нужно будет иметь направление от семейного врача или другого лечащего врача.

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Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкозаболеваний, - Минздрав 01

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