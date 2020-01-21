Глава Николаевской ОГА Стадник встретился с Рябошапкой: арест на завод "Океан" наложен, чтобы сохранить ценный для государства объект

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Стадник сообщил на странице в Facebook.

"Благодарен, что Генеральная прокуратура держит вопрос на контроле.

Для нас важно, чтобы все, кто причастен к искусственному доведению до банкротства и незаконным действиям с имуществом предприятия - были наказаны согласно действующему законодательству.

Сейчас, чтобы сохранить стратегический для государства объект, на целостный имущественный комплекс ОАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" наложен арест.

Со своей стороны будем делать все, чтобы ситуация была доведена до логического завершения согласно Закону". - написал он.

Подробнее о ситуации с заводом "Океан" читайте в статье Юрия Бутусова: "Государство возвращает приватизированный в 2018-м судостроительный завод "Океан" - что это означает?"

Николаевский судостроительный завод "Океан" специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн. Судозавод располагает, в частности, крупнейшим в Европе сухим доком, технологическими линиями по строительству крупнотоннажных судов, а также водной акваторией площадью 42 га.