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21.01.20 12:01

"НФ" во второй раз выиграл суд у канала "NewsOne": судились из-за слов "откровенный ретранслятор кремлевской пропаганды"

20 января Печерский районный суд Киева оставил без удовлетворения иск телеканала "NewsOne" к руководителю фракции "Народный фронт" Максима Бурбака и политической партии "Народный фронт".

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "НФ".

"NewsOne" судился за пост Максима Бурбака в Фейсбуке, опубликованный в 2018 году. В посте телеканал был назван "откровенным ретранслятором кремлевской пропаганды".

Это уже второй иск, который "НФ" выиграл у телеканала "NewsOne".

Пресс-служба напомнила, что ранее канал требовал опровергнуть слова из заявлений фракций "НФ" и БПП в прошлом созыве парламента об антиукраинской деятельности "NewsOne", однако, столичный Шевченковский районный суд оставил иск без удовлетворения.

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