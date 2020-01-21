80% украинцев считают, что руководство страны и чиновники обязаны говорить на украинском в рабочее время, - опрос

О этом свидетельствуют результаты Общенационального исследования фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"80,5% респондентов согласны (56,2% безусловно согласны и 24,3% скорее согласны) с тем, что руководство Украины и госчиновники должны в рабочее время разговаривать на государственном языке", - говорится в Общенациональном исследовании, презентованном во вторник в Киеве.

При этом только 14,8% опрошенных с этим не согласны и 4,7% - затруднились с ответом.

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Исследование проводилось 13-18 декабря 2019 года во всех регионах Украины кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте с 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.