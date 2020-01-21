51% украинцев считает лучшей гарантией безопасности членство в НАТО: это самый высокий показатель за все время проведения опросов, - Деминициативы. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования фонда Демократические инициативы им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"Почти две трети населения (64%) считают, что главным интеграционным направлением Украины должно быть вступление в ЕС, за вступление в Евразийский экономический союз выступают 13%, а 23% не имеют определенного мнения. Больше всего поддерживают вступление Украины в ЕС в западном (90%) и центральном (70%) регионах. На юге (44%) и востоке (43%) поддержка членства в ЕС тоже преобладает, но определенная часть жителей поддерживают и вступление в Евразийский экономический союз (23% на юге и 24% на востоке), значительная часть свое мненияе еще не определила (33 % на юге и 33% на востоке). После 2013 года возросло количество граждан, которые предпочитают членство в ЕС - с 46% в декабре 2013 г. до 57% в декабре 2014 г., постепенно возрастая до 64% ​​в декабре 2019 г. В то же время резко уменьшилось количество сторонников вступления в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана - с 36% в 2013 г. до 16% в 2014, в дальнейшем продолжая снижаться до 13% в декабре 2019 г", - говорится в исследовании.

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"Более половины населения (51%) считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины было бы ее вступление в НАТО - это самый высокий процент за все время проведения опросов. Внеблоковый статус Украины поддерживают 26%, а 6% считают, что нужен военный союз с Россией и странами СНГ. В то же время по этому вопросу существуют региональные различия: вступление в НАТО почти единодушно поддерживают на западе (80%) и более половины населения в центральном регионе (54%). Зато на юге предпочитают нейтральном статуса (42%), так же и на востоке (43%), причем на Востоке 13% видят гарантию безопасности в военном союзе с Россией и странами СНГ. Одновременно и на юге, и на востоке примерно треть населения (соответственно, 34% и 29%) предпочитает членству Украины в НАТО", - отмечается и сследовании.

Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 г. во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Для сравнения приводятся данные опросов, проведенных в разные годы Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с Центром Разумкова и Киевским международным институтом социологии. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.