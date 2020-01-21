Агрессия РФ, дискриминация, экология и диджитализация, - Ясько рассказала, какие темы будет поднимать украинская делегация в ПАСЕ

Об этом Ясько рассказала в интервью Новому времени, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, на январской сессии украинская делегация готовится выступить с "позитивной активной позицией", а также оспорит полномочия России и будет поднимать проблему с дискриминацией, экологией в Европе и Украине, вопросы гендерной политики и диджитализации.

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"Мы хотим поднимать не только темы, связанные с антироссийскими настроениями. Понятно, что мы это будем делать. Это наша национальная позиция", – сказала она, заявив о необходимости говорить о том же, о чем говорят европейцы: "Нам важно вписаться в картину интересов и заниматься не только внутренними украинскими вопросами".

На вопрос, правильно ли такое решение, поскольку ПАСЕ является одним из главных площадок, где Украина может показать миру действия Москвы, Ясько ответила утвердительно.

"Конечно, правильно. Если мы хотим задавать мировые тренды, мы должны считаться с тем, что происходит в мире, и иметь свое мнение по актуальным вопросам", – добавила она.

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