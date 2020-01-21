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21.01.20 14:37

Зеленский подписал закон о направлении 2 млрд грн на развитие малого бизнеса в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, благодаря которому малый бизнес получит 2 млрд грн по программе госкредитов.

Зеленский подписал закон о направлении 2 млрд грн на развитие малого бизнеса в Украине

Об эом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

Государственная программа позволит предоставить доступные кредиты по сниженной ставке на открытие собственного дела, создать дополнительно около 90 тыс. легальных рабочих мест только в первый год действия программы.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск госпрограммы "Возвращайся и оставайся", кредиты в 1,5 млн грн для развития своего бизнеса.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что программа начнет свою работу с 1 февраля 2020 года.

14 января Рада поддержала соответствующий законопроект.

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