К годовщине открытия Музея АТО в Днепре сняли уникальный фильм, – советник премьера Голик

К трехлетию Музея АТО в Днепре сняли виртуальный видео-тур в формате 3D и фильм для иностранной аудитории о войне за Украину, сообщил в Facebook советник премьер-министра и бывший советник главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик.

Он рассказал, что инициаторами создания Музея АТО выступили ветераны и волонтеры. Результатом работы огромной команды стал уникальный музейный комплекс, который объединил рассказ о войне с личными историями.

"Музей состоит из четырех зон отдельного эмоционального восприятия. Уличной экспозиции, посвященной дорогам войны, которыми прошли украинцы. Основного выставочного зала, где собраны истории как про военных, так и про волонтеров, переселенцев, медиков, капелланов, журналистов. Зал Светлой Памяти Героев Днепропетровщины, положивших жизнь за мирное небо над Украиной. Панорамного кинотеатра с уникальным фильмом в формате 360 градусов", - рассказывает Голик.

"Музей АТО – это уникальный центр патриотического воспитания молодежи, площадка социального диалога и часть нашей памяти. Памяти про Героев Украины, отстоявших нашу Независимость", - отмечает он.

Для всех, кто хочет познакомиться с музеем поближе, фотограф Дмитрий Малышев создал первый в стране 3D тур по музею.

Еще один видеопроект был разработан специально для иностранной аудитории. Идею фильма, по словам Голика, подсказали гости из официальных делегаций:

"Послы разных стран, министры иностранных дел, депутаты Европарламента и другие почетные иностранные гости после просмотра фильма ставили одинаковый вопрос – как это можно показать нашим народам? Так возникла идея фильм, чтобы в любом месте планеты можно было его посмотреть".

Режиссером фильма "Днепр – форпост Украины" стал боец медицинского батальона Евгений Титаренко, продюсером выступила волонтер Наталия Хазан. Фильм доступен для просмотра на английском языке.

В конце 2019 года советник премьер-министра Юрий Голик издал книгу "Бесконечность не для слабаков", в которой рассказал о работе Днепропетровской ОГА в 2015-2019 годах. Книга о "менеджерах, хакнувших систему госуправления", вышла в издательстве "Фолио".