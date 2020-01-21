На Ривненщине неизвестный напал на активистку Кравчук, выступавшую против коррупции в местной больнице

Об этом потерпевшая рассказала изданию ZMINA, передает Цензор.НЕТ.

Неизвестный мужчина ворвался в квартиру девушки 18 января, когда она возвращалась домой с ребенком.

"В субботу я возвращалась от свекрови со своим двухлетним ребенком. Когда закрывала дверь квартиры, сзади на меня напал неизвестный, резко открыл дверь и схватил за горло. В то же время он кричал: "У тебя час, чтобы удалить группу в Вайбере, - иначе я вернусь!" Мой ребенок начал плакать, и он ушел", - рассказала Кравчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Благотворительных взносов в больницах не будет, - Скалецкая

Год назад, как сообщила Кравчук, она столкнулась с коррупцией и непрофессиональным отношением в больнице Вараша. После этого она создала группу в вайбере, где обсуждала эти проблемы с неравнодушными жителями города, местными депутатами и публиковала документы. По словам активистки, в больнице от пациентов требовали покупать бинты, шприцы, средства для мытья туалета, требовали деньги за предоставление услуг, которые должны быть бесплатными.

Кравчук жаловалась на горячую линию Министерства здравоохранения и добилась создания рабочей группы по распоряжению городского головы Вараша, которая инициировала проверку целевого использования местных средств со стороны Государственного учреждения "Специализированная медико-санитарная часть №3 Министерства здравоохранения Украины" в период 2015-2019 годов. Проверка показала, что расходные накладные по обеспечению больницы не соответствуют остаткам на складе.

После нападения потерпевшая обратилась в полицию. Также Кравчук добавила, что под влиянием угроз и нападения она удалила группу в вайбере и прекратит вести антикоррупционную деятельность, потому что боится за ребенка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Поджог автомобиля соосновательницы "Батьки SOS" Парфеновой. ВИДЕО камер наблюдения

Интересно, что за два дня до нападения на Кравчук в Ривне с официальным визитом приехала министер здравоохранения Зоряна Скалецкая. Она обсуждала с работниками отрасли готовность ко второму этапу реформирования медицинской сферы, который должен начаться с 1 апреля 2020 года. К этому времени медицинские учреждения области должны выполнить перечень требований, среди которых - превращение в коммунальные некоммерческие предприятия.