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21.01.20 15:05

Мы глубоко обеспокоены осквернением памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге, - посольство США

Посольство США в Украине выразило обеспокоенность в связи с актом вандализма над памятником жертвам Холокоста в Кривом Роге.

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Об этом сказано в сообщении посольства на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мы глубоко обеспокоены недавними новостями об акте вандализма над памятником жертвам Холокоста в Кривом Роге. Мы надеемся на тщательное и оперативное расследование, благодаря которому причастные к этому неприемлемому и тревожному действию будут привлечены к ответственности", - сказано в сообщении посольства.

Напомним, 19 января посол Израиля в Украине Джоэль Лион сообщил, что неизвестные закрасили краской текст на памятнике жертвам Холокоста в Кривом Роге и опубликовал в своем твиттере фотографию, обратив внимание на то, что поврежденный памятник расположен недалеко от дома родителей президента Украины Владимира Зеленского.

20 января полиция установила мужчину, повредившего памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге.

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