Замглавы Генштаба ВС РФ Арсланову предъявили обвинение в хищении почти 7 млрд рублей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Согласно материалам суда, 18 октября 2019 года Арсланову предъявили обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ.

Он обвиняется в хищении в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно.

21 января суд рассматривает жалобы на арест имущества генерала. Уголовное дело по которому Арсланову предъявили обвинение, было открыто 6 августа 2013 года по факту хищения средств при заключении госконтракта на сервисное обслуживание и ремонт военной техники.

О претензиях правоохранительных органов к Арсланову стало известно осенью 2019 года. Вместе с ним в уголовном деле фигурируют несколько чиновников ВС РФ и топ-менеджеров российских предприятий. Источник сообщил журналистам, что сам генерал находится под подпиской о невыезде и вину не признает.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Предатели", "вырожденцы", "воры": росСМИ синхронно взялись поливать "политбеженцев" Януковича, Азарова, Арбузова и Захарченко, - Казанский. ФОТО