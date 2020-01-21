Отравляющий местных жителей асфальтный завод на Ривненщине без объяснений не пустил Госэкоинспекцию. Необходим новый закон, - Фирсов

Об этом написал в фейсбуке и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Очередной факт недопуска Госэкоинспекции к проверке. На этот раз ООО "Ривненский асфальтный завод". Местные жители массово жалуются на загрязнение атмосферного воздуха этим заводом. Получив жалобы, мы согласовали внеплановую проверку в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды. Сегодня инспекторы Полесского округа прибыли для осуществления экологического контроля. Но руководством завода было принято решение не допустить Госэкоинспекцию. Без мотивации. Без объяснения причин. Без комментариев", - сообщил Фирсов.

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По его словам, с каждым фактом недопуска растет демотивация и только изменения в закон могут помочь решить проблему.

"Есть желание и возможность помочь людям, а реализовать это просто невозможно. Потому что такой закон, и именно "дыры" в законодательстве оставляют возможность для безнаказанности. Я очень надеюсь, что эту проблему мы сможем быстро решить. Рассчитываю на помощь всего состава Экологического комитета... Мы, как Государственная экологическая инспекция, готовы предоставить свои предложения срочных изменений в законодательство", - отметил чиновник.

Напомним, это уже не первая подобная ситуация. Ранее Фирсов сообщал о недопуске Госэкоинспекции к плановой проверке лесного хозяйства на Сумщине, на которое жалуются из-за незаконной рубки леса. "Сейчас не пустить инспекцию к проверке стоит примерно 750 грн, но даже этот штраф в основном не платят", - писал тогда он.