Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
21.01.20 15:28

Казахстан освободил малый бизнес от налогов на три года

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, освобождающий микро и малый бизнес от налогов на доходы на три года.

Казахстан освободил малый бизнес от налогов на три года

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Dknews.kz.

Законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства и законодательства о железнодорожном транспорте" с 1 января 2020 года ряд отечественных налогоплательщиков освобождены от уплаты налогов до 1 января 2023 года.

По данным Миннацэкономики, это делается для облегчения налоговой нагрузки на представителей малого и микро бизнеса.

В соответствии с законодательством микро бизнес - это индивидуальные предприниматели с количеством работников до 15 человек и с годовым доходов до 30 тыс. МРП (79 млн. тенге, около 5,1 млн грн), малый бизнес - это индивидуальные предприниматели и юридические лица с количеством работников до 100 человек и с годовым доходом до 300 тыс. МРП (795 млн. тенге, около 51,1 млн грн).

Налогом на доход является - корпоративный подоходный налог для юридических лиц, индивидуальный подоходный налог для индивидуальных предпринимателей, единый земельный налог для крестьянских или фермерских хозяйств, а также социальный налог для предпринимателей, осуществляющих деятельность в СНР на основе упрощенной декларации.

Все остальные налоги и платежи будут уплачиваться при возникновении обязательств.

При этом, освобождение от уплаты налогов распространяется на субъектов микро- и малого предпринимательства, применяющие специальные налоговые режимы (СНР).

Вместе с этим, не освобождаются от налогов налогоплательщики, осуществляющие:

1) деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
2) производство и (или) оптовую реализацию подакцизной продукции;
3) деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах;
4) проведение лотереи;
5) деятельность в сфере игорного бизнеса;
6) деятельность, связанную с оборотом радиоактивных материалов;
7) банковскую деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента);
8) аудиторскую деятельность;
9) профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;
10) деятельность кредитных бюро;
11) охранную деятельность;
12) деятельность, связанную с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему;
13) деятельность в сфере недропользования, в том числе деятельность старателей;
14) реализацию полезных ископаемых, в том числе деятельность трейдеров, деятельность по реализации угля, нефти;
15) розничную реализацию отдельных видов нефтепродуктов бензина, дизельного топлива и мазута;
16) внешнеэкономическую деятельность.

Освобождение от налогов на доход распространится на 1,2 млн. субъектов микро и малого предпринимательства. Это позволит бизнесу за три года сэкономить более 380 млрд. тенге(около 24,5 млрд грн. - Ред.), направить высвобождавшиеся средства на развитие своей деятельности.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100