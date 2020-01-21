Мы поддерживаем введение рынка земли в Украине, но выступаем за защиту прав малых фермеров, - посол Еврокомиссии Маасикас

Об этом он заявил в интервью "Громадському", передает Цензор.НЕТ

"Мы не слепы и не глухи к опасениям, которые существуют в украинском обществе. ЕС поддерживает цель этой реформы, ведь это высвободит такой потенциал для вашей экономики. Согласно подсчетам Всемирного банка, речь идет об 1% или 1,5% ВВП страны. Но нужны предохранители для защиты малых фермеров. Это очень важно. И обеспокоенность по этому поводу закономерна и оправдана", - сказал Маасикас.



Он добавил, что важной для Украины остается судебная реформа, реализация которой позволит избежать злоупотреблений после открытия рынка земли.



"Будут ли придерживаться ограничений? Не попытаются ли определенные влиятельные лица под чужими или фальшивыми именами, используя подставные компании, скупить много земли? Это то, что зависит от работающей системы правосудия. Так что все это надо делать параллельно", - отметил Маасикас.

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