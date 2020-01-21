"Группа Коломойского" в "СН" шумная, но голосов у нее нет, - Арахамия

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" заявил глава фракции "СН" Давид Арахамия.

"Эта группа (группа Коломойского. - Ред.) - они шумные, но в конце концов все решается подсчетом голосов. А голосов там нет. Шумные потому, что многие из них с медиа, они хорошо владеют технологиями", - рассказал он.

По словам Арахамии, Дубинский входит в эту "группу", а Бужанский - нет.

"Влияние господина Коломойского всегда переоценивают", - подчеркнул он.

Также Арахамия назвал отношения между ним и Дубинским "немного напряженными".

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