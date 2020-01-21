Активнее всего в Раду ходят депутаты от СН и ЕС, главные прогульщики, - нардепы "Батькивщины", - КИУ. ИНФОГРАФИКА

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Комитета избирателей Украины.

Среди фракций и групп парламента самые высокие показатели посещаемости — у депутатов "Слуги Народа" и "Европейской солидарности". Так, как правило, на заседаниях Совета были зарегистрированы 85% депутатов СН и 83% депутатов ЕС.

Несколько ниже показатели посещения у группы "За будущее" и у фракции "Голос". В среднем заседания Рады посещали 81% депутатов этих политических сил.

Низкий результат — у ОПЗЖ и ВО "Батькивщина". В среднем на заседаниях Рады было зарегистрировано 77% депутатов ОПЗЖ и 72% депутатов "Батькивщины".

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При этом в КИУ отметили, что активнее всего депутаты ходили на заседания Рады в начале сессии.

"В начале новой каденции депутаты традиционно работают активнее. В частности, и чаще посещают заседания Рады. Однако со временем соответствующие цифры снижаются. Даже сейчас мы видим, что больше всего депутатов посещали заседания Рады в сентябре и октябре, тогда как в декабре, январе эти показатели заметно снизились", — отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

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Всего за время работы 2 сессии Верховной Рады (сентябрь-январь) было проведено 58 пленарных заседаний.

В среднем на них было зарегистрировано 348 народных депутатов из 423.