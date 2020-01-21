Среди фракций и групп парламента один из наивысших показателей посещаемости у депутатов "ЕС" - 83% пленарных заседаний, - КИУ

Как инфромирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили эксперты "Комитета избирателей Украины", проанализировав показатели работы парламента девятого созыва.

"За время работы второй сессии Верховной Рады (сентябрь-январь) было проведено 58 пленарных заседаний.

В среднем на них были зарегистрированы 348 народных депутатов из 423.

"Среди фракций и групп парламента наивысшие показатели посещаемости у депутатов "Европейской Солидарности". Так, как правило, на заседаниях Рады были зарегистрированы 83% депутатов "ЕС", - говорится в сообщении.

Посещаемость пленарных заседаний нардепами от партии "Слуга народа" составляет 85%.

Несколько ниже показатели посещения у группы "За будущее" и фракции "Голос". В среднем 81% депутатов этих политических сил посещали заседания Рады.

Ниже результат у "ОПЗЖ" и "Батькивщины". В среднем на заседаниях Рады были зарегистрированы 77% депутатов ОПЗЖ и 72% депутатов "Батькивщины".

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Кроме того, пресс-служба фракции сообщает, что сопредседатели фракции Ирина Геращенко и Артур Герасимов имеют наивысшие показатели результативности работы в Верховной Раде девятого созыва в 2019 году.

"Ирина Геращенко посетила 100% заседаний Рады (самый высокий результат среди лидеров фракций), 86% заседаний комитета, приняла участие в 83% голосований Рады (самый высокий результат среди лидеров фракций), подала 57 законопроектов, 6 из которых были приняты", - говорится в сообщении.

Артур Герасимов посетил 87% заседаний Рады, принял участие в 76% голосований, присутствовал на 95% заседаний комитета (самый высокий результат среди лидеров фракций), подал 27 законопроектов, 6 из которых были поддержаны. Сергей Рахманин посетил 91% заседаний Рады, 88% заседаний комитета, принял участие в 78% голосований, подал 16 законопроектов, 4 из которых были приняты.

Ирина Геращенко, комментируя результаты исследования, отметила, что к эффективной работе мотивирует команда и ожидания избирателей. Она также подчеркнула, что никакие законы и штрафы за прогулы на обеспечат качественную законотворческую работу народных депутатов.

"Политика, депутатство - это не нажатие кнопок. Чтобы не пропускать заседания - не нужны специальные законы, а лишь ответственность. Такова моя позиция. В рабочем графике ничего не изменилось, как не прогуливала, так и не прогуливаю парламент, ни во власти, ни в оппозиции", - добавила Геращенко.

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