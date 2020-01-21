Украинца арестовали в аэропорту Нидерландов за жестокое обращение с 3-летней дочерью на борту самолета

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Продолжаются следственные действия в отношении действий гражданина Украины. Посольством Украины в Нидерландах были приняты все необходимые меры по оказанию правовой помощи гражданину Украины. Девочка родилась в Уругвае. Она имеет гражданство этой страны и России", - сказал украинский консул в Нидерландах Юрий Карпук.

Он также отметил, что Посольство Украины в Нидерландах вышло на контакт с Министерством юстиции Нидерландов, пограничной полицией и органами опеки и попечительства. Мать девочки, имеет российское гражданство, сейчас находится в России.

Соответствующие органы изучают дело и находятся на связи с матерью ребенка.

Посольство Украины в Нидерландах держит ситуацию на контроле.

Отмечается, что задержали украинца за жестокое обращение с ребенком на борту самолета. По прибытии в аэропорт Схипхол отца ребенка задержали, а 3-летнюю девочку отправили в учреждение по защите детей.

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