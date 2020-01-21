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21.01.20 17:17

Мыть руки и не контактировать с больными: Минздрав рассказал, как избежать нового коронавируса из Китая

Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья проинформировали украинцев о ситуации с распространением нового коронавируса (nCoV).

вирус,коронавирус

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 20 января в мире зарегистрированы 205 лабораторно подтвержденных случаев инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом (nCoV). 3 человека погибли, 170 госпитализированы.

Помимо Китая, случаи заболевания зарегистрированы в Таиланде, Японии и Южной Корее.

Центр общественного здоровья МОЗ Украины проинформировал о ситуации с коронавирусом Пограничную службу Украины.

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"Генеральный директор ВОЗ созывает на 22 января заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с новыми случаями болезни и заявлениями о возможной передаче возбудителя инфекционной болезни от человека к человеку", — сказано в сообщении.

Минздрав напоминает об основных мерах профилактики. И нужно соблюдать при посещении стран, в которых были зарегистрированы случаи nCoV.

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