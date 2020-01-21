Сенат США сегодня приступает к рассмотрению импичмента Трампа

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Судебный процесс по импичменту президента Трампа в Сенате начинается сегодня. Это третий судебный процесс по импичменту президента в истории США", - говорится в сообщении.
Ожидается, что сегодня сенаторы рассмотрят и проголосуют за резолюцию, в которой будут описаны правила судебного процесса.
Завтра сторонам защиты и обвинения будет предоставлено слово для презентации своих аргументов.
Отмечается, что в первую неделю начало заседаний запланировано на 13 часов (20 часов по Киеву). Они смогут длиться до 12 часов.
Напомним, 19 декабря 2019 года Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу на основании обвинений в давлении на Украину.