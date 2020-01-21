Вышгородский райсуд оправдал судью Вовка по делу о незаконном решении

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в приговоре от 15 января, внесенного в Единый реестр судебных решений.

"Лицо признать невиновным в предъявленном обвинении по ч. 2 ст. 375 УК Украины и оправдать за недоказанностью совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 375 УК Украины, в котором обвиняется лицо", - говорится в документе.

Судья решил, что прокуратура и следствие не доказали наличие у Вовка умысла на вынесение заведомо незаконного решения.

Также суд отменил арест автомобиля и квартиры, который наложил районный суд города Киева в январе 2015 года.

Вовка обвиняли в незаконном лишении квартиры и автомобиля жительницы Киева.

Напомним, в марте 2015-го Голосеевский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства прокуратуры Киева по поводу избрания меры пресечения судьи Печерского райсуда Сергея Вовка.

Его подозревали в принятии заведомо неправосудного решения по гражданскому делу, которым он лишил владелицу его имущества. Его действия квалифицировались по ч.2 ст.375 УК Украины (вынесение судьей заведомо неправосудного решения). Ему грозило тюремное заключение сроком до 5 лет.

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