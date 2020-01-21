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21.01.20 18:07

Подозреваемый в краже житель Луцка погиб, выбросившись из окна при конвоировании

31-летнего мужчину подозревали в ряде магазинных краж. Он скрывался от полиции, а когда его нашли, при конвоировании выпрыгнул из окна подъезда между 7 и 6 этажом.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сектор коммуникации полиции Волынской области.

"Сегодня, 21 января, после 11:00 на бульваре Дружбы Народов в Луцке во время конвоирования правоохранителями в суд из окна многоэтажки выпрыгнул 31-летний житель областного центра. От полученных телесных повреждений мужчина скончался", — сказано в сообщении.

В полиции пояснили, что установили причастность мужчины к ряду магазинных краж. Ему предъявили подозрение и направили дело в суд, но подозреваемый скрывался от правосудия и был объявлен в розыск.

"Полицейские установили местонахождение правонарушителя и задержали его. Во время конвоирования в суд злоумышленник вырвался и выпрыгнул из окна лестничной клетки между шестым и седьмым этажами многоэтажки", — сообщили в полиции.

Случившееся расследуют как самоубийство.

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