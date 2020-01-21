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21.01.20 18:22

Враг 21 января нарушил перемирие 2 раза, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

война,ато,оос

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаб ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Один обстрел по нашим позициям состоялся в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

рядом с Красногоровкой - из стрелкового оружия.

Один вражеский обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
вблизи Зайцево - со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также противник выпустил 4 мины из минометов калибра 82 мм.

Сегодня, 21 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

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