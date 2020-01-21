В Киеве подорожает парковка, - Рахматуллин

Об этом написал на своей странице в Facebook замдиректора Департамента транспортной инфраструктуры столичной горгосадминистрации Дмитрий Рахматуллин, информирует Цензор.НЕТ.

"С каждым годом количество автомобилей в Киеве растет. Так, в 2019 году количество автомобилей выросло на 15% по сравнению с 2018 годом. В результате столичные дороги и улицы перегружены.", — написал он.

По словам Рахматуллина, водители паркуются, где и как им захочется, и часто бросают машины рядом с полупустыми паркингами.

"Сегодня, чтобы решить проблему с хаотичной парковкой, не нужно увеличивать количество паркомест. Почему? — спросите вы. Все очень просто: сколько мы не будем строить паркингов, ситуация будет только ухудшаться, ведь авто в разы больше. А город не рассчитан на такую ​​автомобилизацию", — считает Рахматуллин.

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В планах властей — увеличить стоимость парковки.

"Отмечу, что в последний раз тарифы менялись в 2016 году. В ближайшее время тариф за парковку планируется увеличить в центральной части города — как минимум, до 50 гривен в час. Кроме этого, необходимо увеличить штрафы. Все это должно мотивировать водителей искать места на парковках, или оставлять авто недалеко от метро и передвигаться по городу на общественном транспорте", — написал чиновник.

Также, по его словам, нужно, чтобы наказание за нарушение ПДД было неотвратимым.

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