3 тыс. вместо 8 млрд грн: Фонд гарантирования не смог продать активы VAB банка. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба VAB банка.

В сообщении отмечается: "Торги по голландской модели аукциона на площадке ООО "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" по продаже активов VAB банка, которые выставил на продажу ФГВФЛ, завершились ничем. Лот, состоящий из 113 кредитов и 3 позиций дебиторской задолженности предприятий агропромышленной отрасли, среди которых санаторий и имущественные комплексы, кондитерский цех и коммерческая недвижимость, не заинтересовал покупателей даже при условиях продажи по минимальной цене – за 1,17 млрд грн при объявленной начальной стоимости лота в 5,86 млрд грн.

Единственной сделкой стала продажа имущественных прав на участок земли в Закарпатской области площадью в 0,0024 га за 3200 грн. Об этом сообщил сам Фонд гарантирования вкладов на сайте ОАО "ВиЭйБи Банк".

Между тем государство может получить возврат долгов банка в объеме около 8 млрд грн., что неоднократно предлагал экс-владелец "ВиЭйБи Банк" Олег Бахматюк через механизм реструктуризации, но ответ на это предложение от НБУ и Фонда гарантирования вкладов до сих пор не получил.

"ВиЭйБи Банк" (VAB банк), имел кредитный рейтинг на уровне uaAA (очень высокая надежность банка в долгосрочном периоде), был выведен с рынка вместе с большинством украинских банков во время так называемого "банкопада" - массовой ликвидации банков решением Нацбанка в 2014 году. Осенью прошлого года НАБУ открыло так называемое дело Писарука-Бахматюка, которое касается якобы нецелевого использования стабилизационного кредита VAB Банком, хотя средства полученного рефинансирования были потрачены банком под жестким контролем НБУ и исключительно на выплаты вкладчикам. Сам экс-владелец банка выступает инициатором выплат кредита по согласованной с государством процедуре".







