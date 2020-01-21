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21.01.20 19:15

Бабиков еще до объявления конкурса знал, что получит должность в ГБР, - нардеп Устинова

Народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова заявила, что назначенный первым заместителем главы ГБР Александр Бабиков еще до конкурса знал, что получит эту должность.

Бабиков еще до объявления конкурса знал, что получит должность в ГБР, - нардеп Устинова

Как передает  Цензор.НЕТ. об этом она написала в Фейсбуке.

Устинова отметила: "Адвокат Януковича Бабиков знал о том, что станет заместителем ГБР еще до объявления конкурса, или очередной развод от "слуг".

Первый документ - это официальное извлечение по адвокату Бабикову, в котором написано, что он прекратил свою адвокатскую деятельность 28 декабря.
Вот только незадачка - документ-выписка с сайта ГБР об объявлении конкурса датированная 29 декабря.

То есть Бабиков прекратил свою адвокатскую деятельность еще до того, как конкурс был вообще объявлен, хотя по закону "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" должен это сделать в 3-дневный срок после вступления в должность. Но как видите, был так уверен, что еще до конкурса отказался от своей работы и адвокатской деятельности! Пожалуй чисто "случайно", с надеждой на будущее.

И пусть после этого нам снова рассказывают, что конкурс за 3 дня в новогодние праздники был проведен не под адвоката Януковича

И вуаля третье фото - ложь ГБР, руководство которого начало делать вид, что конкурс объявили именно 28 декабря, а не 29, хотя это противоречит их же официальному документу".

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Бабиков еще до объявления конкурса знал, что получит должность в ГБР, - нардеп Устинова 01
Бабиков еще до объявления конкурса знал, что получит должность в ГБР, - нардеп Устинова 02
Бабиков еще до объявления конкурса знал, что получит должность в ГБР, - нардеп Устинова 03

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Напомним, заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов. Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex и защищал беглого Виктора Януковича.

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