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21.01.20 19:39

Торговую сеть в Киеве подозревают в продаже контрафактной продукции, - столичная прокуратура

Во вторник, 21 января 2020 г., на основании постановления следственного судьи Голосеевского районного суда г.. Киева работниками СУ ГУНП в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева и оперативного сопровождения ГУ ГФС в г.. Киеве проводятся обыски в сети магазинов, расположенных на территории столицы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева

В сообщении отмечается: "По версии следствия, через указанную торговую сеть осуществляется незаконное хранение и сбыт фальсифицированных товаров (одежда, обувь, сумки), маркированных известными мировыми брендами.

Кроме того, наличие и реализация фальсифицированной продукции, которая официально не ввозилась в Украину, может свидетельствовать о ее контрафактном изготовление в Украине или ввоз в Украину с сокрытием от таможенного контроля либо вообще вне его, то есть без уплаты соответствующих платежей в государственный бюджет Украины.

Обыски проводятся по 17 адресам магазинов в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара нанесло материальный ущерб в особо крупном размере) Следственные действия пока продолжаются".

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Торговую сеть в Киеве подозревают в продаже контрафактной продукции, - столичная прокуратура 01

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