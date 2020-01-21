Могилу воинов УПА осквернили, чтобы поссорить наши народы, - МИД Польши

Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter Министерства иностранных дел Польши, информирует Цензор.НЕТ.

"Ввиду недавних попыток поссорить народы Европы на историческом фоне мы наблюдаем дальнейшие действия, направленные на подрыв добрососедских отношений Польши, на этот раз с Украиной. С сожалением отмечаем еще один провокационный инцидент в Монастыре", — сказано в сообщении.

В МИД Польши обещают, что расследованием акта вандализма займутся "соответствующие службы".

Читайте на Цензор.НЕТ: Вандалы в Польше уничтожили плиту на могиле воинов УПА. ФОТО

Напомним, 20 января стало известно, что вандалы уничтожили плиту на могиле воинов УПА на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве. Обломки плиты и повязанные на деревьях украинские рушники вандалы бросили в яму.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица назвал действия вандалов "недопустимыми в цивилизованном мире". По его словам, сейчас украинская сторона ведет с польской переговоры о восстановлении плиты.

Также на Цензор.НЕТ: "Это недопустимо в цивилизованном мире", - Дещица об уничтожении вандалами плиты на могиле воинов УПА в Польше