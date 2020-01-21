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21.01.20 20:21

В РФ назначили новое правительство - Шойгу и Лавров остались на своих местах

21 января президент России Владимир Путин подписал указы о назначении заместителей председателя правительства страны и глав министерств.

В РФ назначили новое правительство - Шойгу и Лавров остались на своих местах

Как передает Цензор.НЕТ, их опубликовал сайт Кремля.

Так, у нового премьер-министра Михаила Мишустина будет не 10 заместителей, как у его предшественника Дмитрия Медведева, а девять. Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов, ранее занимавший должность помощника президента РФ.

Несколько министров сохранили свои должности в новом кабинете. Так, Сергей Шойгу остался министром обороны, Сергей Лавров – главой министерства иностранных дел.

Министерство внутренних дел, как и раньше, будет возглавлять Владимир Колокольцев, министерство энергетики – Александр Новак.

Антон Силуанов остался министром финансов, потеряв пост вице-премьера.

Ольга Любимова сменила Владимира Мединского на должности министра культуры РФ.

Путин упразднил министерство по делам Северного Кавказа.

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