США развернут в Европе 200 тысяч военнослужащих, это крупнейшие силы со времен "холодной войны", - Столтенберг

Об этом во вторник во время слушаний в Комитете по иностранным делам Европарламента, которые состоялись в Брюсселе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Через несколько недель у нас будут большие учения "Защитник Европы-2020", и во время этих учений США привлекут 200 тысяч войск, которые прибудут прямо из США в Европу. Это крупнейшее развертывание вооруженных сил США со времен окончания холодной войны. Вам может это нравиться или нет, но неверно говорить, что США оставляют Европу", - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что тесное сотрудничество между ЕС и НАТО означает также тесное сотрудничество между Европой и Северной Америкой и усиление трансатлантических связей, несмотря на все существующие разногласия.

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"С обеих сторон Атлантики есть люди, которые ставят под вопрос прочность трансатлантических связей. Я верю в такую ​​связь, учитывая сотрудничество между ЕС и НАТО, но также исходя из природы самого НАТО, который является трансатлантической институтом. Я верю в эту связь, несмотря на различия и несогласие, которые мы все видим сегодня между Северной Америкой и Европой, включая климатические изменения, торговлю, "ядерное соглашение" Ирана и многие другие вопросы", - подчеркнул руководитель Альянса.

Он отметил, что Северная Америка и Европа делают сейчас вместе больше, чем они делали в течение многих предыдущих лет.

"У нас есть общие фундаментальные ценности, когда речь идет о мире и безопасности. Поэтому мы должны усиливать, а не ослаблять трансатлантические связи", - добавил Столтенберг.

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