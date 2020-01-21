Мошенники, пытавшиеся "продать должность начальника исправительной колонии" за $20 тысяч, задержаны в Киеве, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Во вторник, 21 января 2020 года, Киевской местной прокуратурой № 7 совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины и следственным отделом Подольского УП ГУ Нацполиции в Киеве разоблачены два человека во время мошеннического завладения денежными средствами в сумме $20 тыс.", - сообщается в информации.

Мошенники предлагали передать взятку чиновникам Министерства юстиции Украины за назначение лица на должность начальника одной из исправительных колоний.

Оба были задержаны полицией после получения денег в одном из столичных ресторанов. На данный момент решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мошенники от имени Минобороны просят перечислить на карточки деньги на "новогодние подарки", - министерство